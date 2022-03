Rekonstruktorzy historyczni i Sprężyści z Radomia gościli na retro złocie w Puławach. Zobacz zdjęcia

Radomskie akcenty

Imprezę współorganizowali radomianie z klubu miłośników starych motocykli i samochodów Veteran Club Radom „Feniks” oraz członkowie Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów „Sprężyści”. Licznie przybyła publiczność mogła zobaczyć ponad czterdzieści zabytkowych motocykli różnej konstrukcji i różnego przeznaczenia. Zaprezentowano maszyny tak znanych niemieckich marek jak DKW, BMW, NSU czy też Zundapp. Nie zabrakło także amerykańskich Harley-Davidsonów oraz Indianów, również w wersji wojskowej. Doskonale wyglądały także motory angielskie, takich firm AJS, Ariel lub Royal-Enfield, firmy która produkowała broń strzelecką.

W międzyczasie w okolicach na trasie Puławy – Kazimierz Dolny – Puławy, trwał Muzealny Rajd zabytkowych rowerów wyprodukowanych do 1950 roku. Była to ciekawa wycieczka wiodąca głównie drogami gruntowymi w pięknych pejzażach nadwiślańskich. Uczestnicy rajdu zakończyli eskapadę w Browarze Trzy Korony, dołączając do zabytkowych motocykli. Przewodził im znany radomski pasjonat jednośladów Łukasz Wykrota.