W Radomiu powstanie "mural solidarności z Ukrainą"? Ma zostać namalowany na ścianie radomskiego uniwersytetu

W Radomiu powstanie mural solidarności z Ukrainą?

Pomysł namalowania takiego muralu wyszedł od profesora Łukasz Rudeckiego. Jeszcze nic nie jest potwierdzone, ale przedstawiałby on obraz Jacka Malczewskiego "Pytia" i wchodziłby on w część projektu obywatelskiego o nazwie "Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL - szlak murali". Wybór akurat tego dzieła radomskiego symbolisty jako gest solidarności z Ukrainą nie jest przypadkowy.

- Chcemy w symboliczny sposób solidaryzować się z Ukrainą. Wybraliśmy akurat obraz "Pytia", ponieważ pasuje on do całej koncepcji i znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki - mówi artysta Łukasz Rudecki.

Mural namalowany zostanie na ścianie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przy ulicy Malczewskiego, na co rektor wyraził już zgodę. Na ten moment jest to pomysł i trwają przygotowania do jego realizacji, a termin powstania muralu nie jest jeszcze znany.